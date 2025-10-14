Na današnji dan, 14. oktobar

N1 Info pre 12 minuta  |  Beta
Na današnji dan dogodilo se: 322. p.n.e. Najveći govornik starog veka, atinski državnik Demosten, izvršio je samoubistvo ispivši otrov. Kao vođa antimakedonske stranke u Atini, proslavio se govorima protiv Filipa II Makedonskog (filipike). Njegovi govori, od kojih je sačuvano oko 40, smatraju se obrascem oratorstva. 1322. Vojska škotskog kralja Roberta I u bici kod Bilanda teško je porazila engleske trupe kralja Edvarda II. Taj poraz prisilio je Englesku da prizna
RTV pre 5 sati
B92 pre 6 sati
Atina

N1 Info pre 12 minuta
