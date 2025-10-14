Blokirana Peta beogradska gimnazija, učenici izneli četiri zahteva, više stotina građana i đaka ispred škole (VIDEO)

Plenum učenika Pete beogradske gimnazije izglasao fizičku blokadu škole do ispunjenja njihovih zahteva.

Oni traže smenu direktorke, vraćanje otpuštenih nastavnika, formiranje Školskog odbora i izbor novog direktora iz kolektiva gimnazije. Kako prenosi Beta, više stotina građana i đaka okupilo se večeras ispred Pete beogradske gimnazije kako bi izrazili nezadovoljstvo trenutnim stanjem u toj školi i načinom na koji v.d. direktorka Danka Nešović vodi tu obrazovnu ustanovu. Објава коју дели zoomer (@zoomer_rs) Jedan od roditelja đaka Nemanja Milošević izjavio je FoNetu