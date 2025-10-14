Danas sednica Skupštine: Šta nas očekuje?

Danas pre 9 minuta  |  L. S.
Danas sednica Skupštine: Šta nas očekuje?

Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju danas prvu sednicu redovnog jesenjeg zasedanja, na kojoj će raspravljati o zakonima iz oblasti nepokretnosti, planiranja i izgradnje, izvršenja i obezbeđenja, informacione bezbednosti i sudskih taksi, kao i o međunarodnim ugovorima koji se odnose na organizaciju Expo izložbe.

Sednica počinje u 10 časova. Na dnevnom redu nalaze se izmene Zakona o planiranju i izgradnji, kao i Zakona o državnom premeru i katastru. Poslanici će razmatrati i dugo najavljivane izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju, prema kojima predmet izvršenja više neće moći da bude nekretnina manja od 60 kvadratnih metara u kojoj dužnik živi i nema drugu nekretninu. Pred poslanicima su i predlozi zakona o informacionoj bezbednosti i o sudskim taksama, kao i izmene i
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Skupština Srbije nastavlja zasedanje započeto 7. oktobra: Rasprava o amandmanima na osam zakona

Skupština Srbije nastavlja zasedanje započeto 7. oktobra: Rasprava o amandmanima na osam zakona

Radio 021 pre 45 minuta
Poslanici danas nastavljaju sednicu raspravom o amandmanima na osam zakona

Poslanici danas nastavljaju sednicu raspravom o amandmanima na osam zakona

Euronews pre 8 minuta
Poslanici nastavljaju sednicu raspravom o amandmanima na osam zakona

Poslanici nastavljaju sednicu raspravom o amandmanima na osam zakona

RTS pre 1 sat
Poslanici danas nastavljaju sednicu raspravom o amandmanima na osam zakona

Poslanici danas nastavljaju sednicu raspravom o amandmanima na osam zakona

Telegraf pre 1 sat
Poslanici nastavljaju sednicu raspravom o amandmanima na osam zakona

Poslanici nastavljaju sednicu raspravom o amandmanima na osam zakona

RTV pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeEXPO

Politika, najnovije vesti »

Manojlović: Pokret "Kreni-promeni" spreman da podrži studentsku listu

Manojlović: Pokret "Kreni-promeni" spreman da podrži studentsku listu

Radio 021 pre 45 minuta
Fon der Lajen nastavlja posetu Zapadnom Balkanu sastancima u Crnoj Gori i BiH, u sredu u Beogradu

Fon der Lajen nastavlja posetu Zapadnom Balkanu sastancima u Crnoj Gori i BiH, u sredu u Beogradu

RTV pre 25 minuta
Danas sednica Skupštine: Šta nas očekuje?

Danas sednica Skupštine: Šta nas očekuje?

Danas pre 9 minuta
Skupština Srbije nastavlja zasedanje započeto 7. oktobra: Rasprava o amandmanima na osam zakona

Skupština Srbije nastavlja zasedanje započeto 7. oktobra: Rasprava o amandmanima na osam zakona

Radio 021 pre 45 minuta
Pretnje hapšenjem, istrage, pritisci, napadi na novinare: Zašto Vučića i vlast toliko žuljaju Šolak i mediji UM?

Pretnje hapšenjem, istrage, pritisci, napadi na novinare: Zašto Vučića i vlast toliko žuljaju Šolak i mediji UM?

Nova pre 34 minuta