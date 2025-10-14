Danas sednica Skupštine: Šta nas očekuje?

Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju danas prvu sednicu redovnog jesenjeg zasedanja, na kojoj će raspravljati o zakonima iz oblasti nepokretnosti, planiranja i izgradnje, izvršenja i obezbeđenja, informacione bezbednosti i sudskih taksi, kao i o međunarodnim ugovorima koji se odnose na organizaciju Expo izložbe.

Sednica počinje u 10 časova. Na dnevnom redu nalaze se izmene Zakona o planiranju i izgradnji, kao i Zakona o državnom premeru i katastru. Poslanici će razmatrati i dugo najavljivane izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju, prema kojima predmet izvršenja više neće moći da bude nekretnina manja od 60 kvadratnih metara u kojoj dužnik živi i nema drugu nekretninu. Pred poslanicima su i predlozi zakona o informacionoj bezbednosti i o sudskim taksama, kao i izmene i