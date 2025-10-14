Spc i vernici danas slave pokrov Presvete Bogorodice Žene ne uzimaju iglu u ruke, ne peru veš, ne rade u polju ovako joj se pomolite za potomstvo

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas proslavljaju Pokrov presvete Bogorodice, kao i Svetog apostola Ananiju i Prepodobnog Romana slatkopojca.

Ovaj dan je u kalendaru istaknut tamnom crnom bojom, a neke porodice ga proslavljaju kao krsnu slavu. Ovaj praznik je slava manastira Pećka patrijaršija. Poznat je i pod imenom Pokrovice, Bogorodičin pokrov i Ženski praznik. Pokrov Presvete Bogorodice Oduvek je crkva proslavljala Presvetu Bogorodicu kao pokroviteljku i zaštitnicu hrišćanskog roda, koja svojim molitvama umilostivljava Boga prema nama grešnima. Bezbroj puta pokazala se očigledno pomoć Presvete