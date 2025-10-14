Umro Vladimir Blažev Pančo iz grupe DNK, 7 meseci se borio za život posle stravičnog požara u Kočanima

Vladimir Blažev Pančo iz grupe DNK, čiji su članovi stradali u stravično požaru u diskoteci Puls u Kočanima, umro je posle sedam meseci lečenja.

Pančo je bio povređenu diskoteci "Puls" u Kočanima gde je pogunulo 62 ljudi, a preko 200 povređeno. Kolege i prijatelji se opraštaju od njega na društvenim mrežama. Vladimir Blažev Pančo bio jedan od glavnih vokala "DNK" grupe ali i prepoznatljivo lice makedonske urbane scene. Rođen i odrastao u Skoplju, Pančo je karijeru izgradio na velikom talentu. Osim što stoji na čelu DNK-a, Pančo se oprobao i kao solo izvođač, DJ i producent. Radio je sa mnogim zvezdama sa