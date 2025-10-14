Šok potez đine Džinović pošto se Melina verila za biznismena: Podržala je mamu posle razvoda, sad uradila nešto što niko nije očekivao

Kurir pre 4 sati
Šok potez đine Džinović pošto se Melina verila za biznismena: Podržala je mamu posle razvoda, sad uradila nešto što niko nije…

Melina Džinović ovog vikenda se verila za bogatog srpskog biznismena (69) u Monaku, a njena ćerka Đina kada se vest o maminoj veridbi proširila, isključila je društvenu mrežu Instagram.

Naime, Đina je influenserka i na društvenim mrežama je prati desetine hiljada ljudi, a nakon što se njena majka verila, ona je ugasila Instagram i time šokirala mnoge. Đina je nakon razvoda javno podržavala Melinu, objavljivala njihove zajedničke fotografije i pokazivala kako provode vreme u Monaku. Podsetimo, Melina i njen partner verili su se u Monaku. Njen izabranik je biznismen koji ima 69 godina i mlađi je od Harisa Džinovića. Veriba je proslavljena u Monaku
