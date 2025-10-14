Fon der Lajen u Crnoj Gori: Poglavlja zatvoriti do kraja godine, predvodnici ste u EU

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen ohrabrila je danas Vladu crnogorskog premijera Milojka Spajića da ostane fokusirana na reforme i ocenila da u tom slučaju "postoji mogućnost" da Crna Gira zatvori sva pregovaračka poglavlja do kraja godine.

Predsednica komisije boravi u Crrnoj Gori na investicionoj konferenciji "Pametni rast, Zelena budućnost: Ubrzavanje investicija u Crnoj Gori", koja se održava na poluostrvu Luštica i u obraćanju medijima na zajedničkoj konferenciji sa premijerom Milojkom Spajićem saopštila je da će ugovor o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji (EU) biti spreman onda kada ona bude spremna za članstvo. Fon der Lajen je to kazala komentarišući poziv premijera Luksemburga da se o