Pod sloganom "16 dana za 16 žrtava" studenti iz Novog Pazara pešačiće do Novog Sada na komemorativni skup

Studenti Novog Pazara organizuju šestnaestodnevni marš od Novog Pazara do Novog Sada povodom obeležavanja godišnjice od pada nadstrešnice železničke stanice, kada je poginulo 16 osoba, a jedna teško povređena.

Put je dug 340 kilometara. Pod sloganom "16 dana za 16 žrtava" marš će početi 16. oktobra iz Novog Pazara. "Ovaj simbolični čin predstavlja apel savesti, solidarnosti i dostojanstva, ali i poruku jedinstva i istrajnosti mladih koji veruju da se mir, pravda i poštovanje života ne smeju zaboraviti", poručili su studenti. Kako su istakli, pešače za sve žrtve korupcije, za građane i studente koji su pretrpeli represiju i policijsku brutalnost. "Pešačimo za pravdu,