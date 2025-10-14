Danas nastavak sednice Odbora za kulturu i informisanje o izboru članova Saveta REM-a

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Danas nastavak sednice Odbora za kulturu i informisanje o izboru članova Saveta REM-a

BEOGRAD - Sednica Odbora za kulturu i informisanje biće nastavljena danas u Narodnoj skupštini sa početkom u 12 časova, a na dnevnom redu sednice koja je prekinuta 2. jula je razmatranje podnetih prigovora na listu kandidata i listu organizacija za izbor člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM).

Na dnevnom redu 16. sednice Odbora za kulturu i informisanje biće i razmatranje primljenih predloga kandidata za člana Saveta REM-a povodom mišljenja pojedinih ministarstva.
