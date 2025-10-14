SPC i vernici danas slave Pokrov Presvete Bogorodice; U Hramu u Petrovaradinu čestica pojasa Majke Božije

BEOGRAD - Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Pokrov Presvete Bogorodice – praznik posvećen zaštiti, miru i blagostanju. U narodu je poznat kao veliki ženski praznik, jer se veruje da Bogorodica na ovaj dan posebno uslišava molitve žena – bilo da traže dete, ljubav, mir u domu ili zdravlje za svoje najmilije. U Hramu Pokrova u Petrovaradinu danas će biti izložena čestica pojasa Majke Božije. Pojas Presvete Bogorodice slovi za najveću dragocenost Svete Gore Atonske i jednu od najvećih svetinja

Ovaj dan posvećen je sećanju na čudesno javljanje Presvete Bogorodice u Carigradu, u crkvi u Vlaherni, gde se 911. godine pojavila tokom noćne molitve, raširivši svoj pokrov (omofor) nad vernim narodom, kao znak zaštite i utehe. Taj čin simbolično predstavlja Božju milost i Bogorodičinu brigu za ljude. Veruje se da ona svojim pokrovom štiti sve koji joj se obraćaju sa verom i molitvom, a posebno žene, majke i decu. Zaštitnica žena, majki i doma Pokrov Presvete