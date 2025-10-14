UŽIVO: Zvezda sjajna u finišu, vodi na poluvremenu

Crvena zvezda u četvrtom kolu Evrolige dočekuje Žalgiris u Beogradskoj Areni.

Susret počinje od 20 časova i svu akciju možete pratiti na našem live blogu. Ako postoji neki tim kojeg navijači Crvene zvezde nikako ne vole da vide u Areni, to je upravo Žalgiris. Tim iz Kaunasa od pet uzastopnih pobeda koje ima protiv crveno-belih dve je ostvario upravo u najvećoj srpskoj dvorani. Izuzetno neugodan gost, koji dolazi u nevreme. Jer Crvena zvezda ima ogromne kadrovske probleme, za ovaj susret ne računa sigurno na Ajzeu Kenana, Hasijela Rivera,