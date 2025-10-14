UŽIVO: Zvezda sjajna u finišu, vodi na poluvremenu

Sport klub pre 32 minuta  |  Autor: Vladimir Vesić
UŽIVO: Zvezda sjajna u finišu, vodi na poluvremenu

Crvena zvezda u četvrtom kolu Evrolige dočekuje Žalgiris u Beogradskoj Areni.

Susret počinje od 20 časova i svu akciju možete pratiti na našem live blogu. Ako postoji neki tim kojeg navijači Crvene zvezde nikako ne vole da vide u Areni, to je upravo Žalgiris. Tim iz Kaunasa od pet uzastopnih pobeda koje ima protiv crveno-belih dve je ostvario upravo u najvećoj srpskoj dvorani. Izuzetno neugodan gost, koji dolazi u nevreme. Jer Crvena zvezda ima ogromne kadrovske probleme, za ovaj susret ne računa sigurno na Ajzeu Kenana, Hasijela Rivera,
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Crvena zvezda - Žalgiris, uživo: Crveno-beli prvi put poveli

Crvena zvezda - Žalgiris, uživo: Crveno-beli prvi put poveli

Mondo pre 33 minuta
(VIDEO) Tomović dobio ovacije od navijača Zvezde u Areni

(VIDEO) Tomović dobio ovacije od navijača Zvezde u Areni

Sport klub pre 1 sat
Cela hala ustala da pozdravi Sašu Obradovića: Pogledajte doček Delija, jedva je obuzdao emocije

Cela hala ustala da pozdravi Sašu Obradovića: Pogledajte doček Delija, jedva je obuzdao emocije

Mondo pre 1 sat
(VIDEO) Novak Đoković gleda Zvezdu u Beogradskoj areni

(VIDEO) Novak Đoković gleda Zvezdu u Beogradskoj areni

Sport klub pre 1 sat
Iz Šangaja u Beograd: Đoković gleda Zvezdu FOTO

Iz Šangaja u Beograd: Đoković gleda Zvezdu FOTO

B92 pre 57 minuta
Sjajne vesti za navijače Zvezde, Devonte Grejem se konačno vraća na teren i uskoro debituje!

Sjajne vesti za navijače Zvezde, Devonte Grejem se konačno vraća na teren i uskoro debituje!

Telegraf pre 2 sata
Vlade Đurović analizirao povratak Obradovića u Zvezdu: "Pod velikom je pritiskom sada..."

Vlade Đurović analizirao povratak Obradovića u Zvezdu: "Pod velikom je pritiskom sada..."

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaBeogradska ArenaEvroligaSaša Obradović

Sport, najnovije vesti »

Šok u Andori, ali odmah i izjednačenje: Petrović primio gol sa centra, a onda su domaći zatresli svoju mrežu

Šok u Andori, ali odmah i izjednačenje: Petrović primio gol sa centra, a onda su domaći zatresli svoju mrežu

Danas pre 18 minuta
Novak Đoković u Areni navija za Zvezdu

Novak Đoković u Areni navija za Zvezdu

Danas pre 28 minuta
Srbija pobedom nad Azerbejdžanom stigla do odličja Prvenstvu Evrope

Srbija pobedom nad Azerbejdžanom stigla do odličja Prvenstvu Evrope

Danas pre 58 minuta
Željko Obradović: „Sitnice mogu mnogo da nas koštaju…“

Željko Obradović: „Sitnice mogu mnogo da nas koštaju…“

Danas pre 1 sat
Legenda Zvezde tvrdi: „Paunović nikad neće doći da bude selektor“

Legenda Zvezde tvrdi: „Paunović nikad neće doći da bude selektor“

Danas pre 2 sata