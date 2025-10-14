Bela kuća objavila mirovni sporazum između Izraela i Hamasa

Sputnik pre 3 sata
Bela kuća objavila mirovni sporazum između Izraela i Hamasa

Bela kuća objavila je sporazum koji je potpisan na mirovnom samitu o Gazi u egipatskom odmaralištu Šarm el Šeiku, kojim se formalizuje plan za postizanje mira na Bliskom istoku, a koji je nazvan „Trampov mirovni sporazum“.

Sporazum u Šarm el Šeiku, su, uz američkog predsednika Donalda Trampa, potpisali egipatski predsednik Abdel Fatah el Sisi, katarski emir Tamim bin Hamad Al Thani i turski predsednik Redžep Tajip Erdogan, i u njemu se potpisnici obavezuju na „istorijsku predanost“ sprovođenju dogovora. U dokumentu se navodi da potpisnici pozdravljaju istorijsku posvećenost i sprovođenje Trampovog mirovnog sporazuma od strane svih strana, kojim se okončava više od dve godine duboke
