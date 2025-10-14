Leskovac među 149 gradova kojima su uručeni ugovori za sufinansiranje mera energetske sanacije

Stav.life pre 1 sat  |  STAV
Leskovac među 149 gradova kojima su uručeni ugovori za sufinansiranje mera energetske sanacije

Državna sekretarka u Ministarstvu rudarstva i energetike Sonja Vlahović uručila je ugovore lokalnim samoupravama koje su dobile sredstva na javnom pozivu za sufinansiranje mera energetske sanacije domaćinstava, među kojima je i grad Leskovac.

Više od 10.000 domaćinstava u 149 gradova i opština imaće na novom javnom pozivu priliku da dobije subvencije. Projekat „Čista energija i energetska efikasnost za građane“ je direktno usmeren ka građanima, kojima su dostupne subvencije za povećanje energetske efikasnosti domaćinstva koje se kreću od 50 odsto za pojedinačne mere, do 65 odsto za pakete mera gde se kombinuju, na primer, zamena prozora i izolacija krova sa ugradnjom kotla na biomasu ili solarnog
Otvori na stav.life

Povezane vesti »

Za sufinansiranje mera energetske sanacije domaćinstava u Užicu 37,5 miliona dinara

Za sufinansiranje mera energetske sanacije domaćinstava u Užicu 37,5 miliona dinara

Glas Zapadne Srbije pre 34 minuta
I ove godine dodela sredstava za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova

I ove godine dodela sredstava za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova

B92 pre 59 minuta
Novi ugovor za subvencionisanje energetske sanacije domaćinstava

Novi ugovor za subvencionisanje energetske sanacije domaćinstava

Veliki park pre 1 sat
Važna vest za ove građane, da znaju kada se očekuje prijava: Uskoro kreće nova podrška države!

Važna vest za ove građane, da znaju kada se očekuje prijava: Uskoro kreće nova podrška države!

Alo pre 2 sata
Uručeni ugovori za sufinansiranje mera energetske sanacije u 149 gradova i opština

Uručeni ugovori za sufinansiranje mera energetske sanacije u 149 gradova i opština

OK radio pre 3 sata
Grad Zaječar nastavlja sa programom energetske efikasnosti: 14 miliona dinara za nastavak podrške domaćinstvima

Grad Zaječar nastavlja sa programom energetske efikasnosti: 14 miliona dinara za nastavak podrške domaćinstvima

Glas Zaječara pre 2 sata
Za sufinansiranje mera energetske sanacije domaćinstava u Užicu 37,5 miliona dinara

Za sufinansiranje mera energetske sanacije domaćinstava u Užicu 37,5 miliona dinara

Zoom UE pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

LeskovacMinistarstvo rudarstva i energetike

Regioni, najnovije vesti »

Za samo godinu dana cene voća otišle u nebesa!

Za samo godinu dana cene voća otišle u nebesa!

Kamatica pre 14 minuta
Izložba fotografija Ispod kože Milutina Trujića

Izložba fotografija Ispod kože Milutina Trujića

Ist media pre 24 minuta
Kupovni nije "kao bakin", ali... AJVAR na ispitu isplativosti u Kragujevcu - Računica ili varjača?

Kupovni nije "kao bakin", ali... AJVAR na ispitu isplativosti u Kragujevcu - Računica ili varjača?

InfoKG pre 24 minuta
Tragičan kraj potrage: Pronađeno telo Marka iz Kuršumlijske Rače, četiri dana se tragalo za njim

Tragičan kraj potrage: Pronađeno telo Marka iz Kuršumlijske Rače, četiri dana se tragalo za njim

Nova pre 24 minuta
Deponija Mostine u Rožajama se zatvara nakon rješenja Agencije za zaštitu životne sredine

Deponija Mostine u Rožajama se zatvara nakon rješenja Agencije za zaštitu životne sredine

Sandžak press pre 9 minuta