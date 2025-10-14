Leskovac među 149 gradova kojima su uručeni ugovori za sufinansiranje mera energetske sanacije

Državna sekretarka u Ministarstvu rudarstva i energetike Sonja Vlahović uručila je ugovore lokalnim samoupravama koje su dobile sredstva na javnom pozivu za sufinansiranje mera energetske sanacije domaćinstava, među kojima je i grad Leskovac.

Više od 10.000 domaćinstava u 149 gradova i opština imaće na novom javnom pozivu priliku da dobije subvencije. Projekat „Čista energija i energetska efikasnost za građane“ je direktno usmeren ka građanima, kojima su dostupne subvencije za povećanje energetske efikasnosti domaćinstva koje se kreću od 50 odsto za pojedinačne mere, do 65 odsto za pakete mera gde se kombinuju, na primer, zamena prozora i izolacija krova sa ugradnjom kotla na biomasu ili solarnog