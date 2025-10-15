Avion američkog ministra odbrane prinudno sleteo

B92 pre 31 minuta
Avion američkog ministra odbrane prinudno sleteo

Avion koji je prevozio američkog ratnog sekretara Pita Hegseta neplanirano je sleteo u Ujedinjeno Kraljevstvo zbog pukotine na vetrobranskom staklu letelice, saopštio je Pentagon.

"Avion je sleteo u skladu sa standardnim procedurama i svi u avionu, uključujući i sekretara Hegseta, su bezbedni", rekao je portparol Pentagona Šon Parnel u objavi na X. Hegset se vraćao iz Brisela, gde se danas sastao sa ministrima odbrane NATO-a. Ovo nije prvi put da su američki vojni avioni koji prevoze visoke zvaničnike imali problema. Ranije ove godine, avion američkog ratnog vazduhoplovstva koji je prevozio državnog sekretara Marka Rubija u Minhen bio je
