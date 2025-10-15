Od danas olakšice u otplati kredita zbog gubitka posla, bolesti, teških povreda

Biznis i finansije pre 5 sati  |  RTS/N1
Od danas olakšice u otplati kredita zbog gubitka posla, bolesti, teških povreda

2 Prema odluci Narodne banke Srbije, od 15. oktobra počinje primena mera olakšica za korisnike kredita koji imaju opravdane razloge za nemogućnost otplate.

Generalni direktor Sektora za zaštitu korisnika finansijskih usluga NBS Bojan Terzić kaže da nove mere omogućavaju građanima u teškim životnim situacijama – poput gubitka posla, bolesti ili porodičnih problema – da zatraže pomoć u otplati kredita, prenosi RTS. Banke su dužne da sarađuju sa klijentima i mogu, u zavisnosti od okolnosti, da odobre odlaganje, restrukturiranje ili čak delimičan otpis duga, tvrdi Terzić. Ističe da ove mere ne podrazumevaju automatsko
