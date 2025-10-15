Popadić: Budžet Prijepolja stabilan, računi likvidni – opština bez ijednog dinara duga

Prijepolje – Opštinsko veće u Prijepolju nedavno je usvojilo Odluku o privremenom ograničenju preuzimanja obaveza od strane budžetskih korisnika, koja je doneta isključivo radi očuvanja postojeće stabilnosti i sigurnog nastavka svih započetih projekata.

Foto: A.Rovčanin Predsednik opštine Prijepolje, Drago Popadić, naglasio je, da je opštinski je budžet stabilan, a računi potpuno likvidni. On je demantovao navode o navodnoj blokadi računa ili finansijskim poteškoćama lokalne samouprave, ističući da je situacija upravo suprotna. – Opština Prijepolje je jedna od najsolventnijih u Srbiji, bez ijednog duga i bez ijednog uzetog kredita. Na dan 15. oktobra 2025. godine na našim računima se nalazi 207 miliona dinara, što