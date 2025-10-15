Popadić: Budžet opštine stabilan, računi likvidni – opština bez dinara duga

Glas Zapadne Srbije pre 2 sata
Popadić: Budžet opštine stabilan, računi likvidni – opština bez dinara duga

ističući da je situacija upravo suprotna. „Opština Prijepolje je jedna od najsolventnijih u Srbiji, bez ijednog duga i bez ijednog uzetog kredita.

Na dan 15. oktobra 2025. godine na našim računima se nalazi 207 miliona dinara, što jasno potvrđuje potpunu finansijsku stabilnost”, rekao je Popadić, dodajući da opština sve svoje obaveze redovno izmiruje. Prema njegovim rečima, na teritoriji opštine trenutno se izvodi više desetina kapitalnih projekata, a gradilišta su aktivnija nego ikada u poslednjim decenijama. „Gde god da pogledate, gradi se. Izvođači radova čak ne mogu da nađu dovoljno lokalne radne snage,
Otvori na glaszapadnesrbije.rs

Povezane vesti »

Od danas startuje lakša otplata stambenog kredita: Ako vas muka natera, razbolite se, izgubite posao, ovo su olakšice, a evo…

Od danas startuje lakša otplata stambenog kredita: Ako vas muka natera, razbolite se, izgubite posao, ovo su olakšice, a evo ko na njih ima pravo

Kurir pre 44 minuta
Šta sve spada pod nove olakšice u otplati kredita? Zapali ste u nepredviđeno imovinsko stanje - ovo vam je činiti! Kroz…

Šta sve spada pod nove olakšice u otplati kredita? Zapali ste u nepredviđeno imovinsko stanje - ovo vam je činiti! Kroz nekoliko koraka možete ostvariti opcije

Kurir pre 3 sata
NBS kreće sa primenom olakšica u otplati kredita: Evo ko sve ima pravo da podnese zahtev i šta one podrazumevaju

NBS kreće sa primenom olakšica u otplati kredita: Evo ko sve ima pravo da podnese zahtev i šta one podrazumevaju

Nova pre 3 sata
Od danas olakšice u otplati kredita zbog gubitka posla, bolesti, teških povreda

Od danas olakšice u otplati kredita zbog gubitka posla, bolesti, teških povreda

Biznis i finansije pre 3 sata
Popadić: Budžet Prijepolja stabilan, računi likvidni – opština bez ijednog dinara duga

Popadić: Budžet Prijepolja stabilan, računi likvidni – opština bez ijednog dinara duga

PP media pre 3 sata
Danas kreće primena mera olakšica za sve koji imaju kredit Na ova tri načina banke moraju da pomognu klijentima koji ne mogu…

Danas kreće primena mera olakšica za sve koji imaju kredit Na ova tri načina banke moraju da pomognu klijentima koji ne mogu da otplate kredit!

Dnevnik pre 4 sati
Od danas na snazi olakšice u otplati kredita

Od danas na snazi olakšice u otplati kredita

RTK pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KreditiBudžetPrijepolje

Društvo, najnovije vesti »

Po ugledu na studente: Blokada Pete beogradske gimnazije kao primer buduće borbe?

Po ugledu na studente: Blokada Pete beogradske gimnazije kao primer buduće borbe?

Mašina pre 45 minuta
Marija Vasić posle ukidanja pritvora: Imala sam osećaj da ću dobiti srčani udar, sledeći korak - spremanje odbrane

Marija Vasić posle ukidanja pritvora: Imala sam osećaj da ću dobiti srčani udar, sledeći korak - spremanje odbrane

N1 Info pre 34 minuta
Advokatica studenta Andreja Tanka: Dva meseca neosnovano u kućnom pritvoru, očekujem da bude pušten

Advokatica studenta Andreja Tanka: Dva meseca neosnovano u kućnom pritvoru, očekujem da bude pušten

N1 Info pre 24 minuta
Zvanični početak grejne sezone u Srbiji sa izveštajima o stanju sistema, problemima i finansijskim izazovima u toplanama

Zvanični početak grejne sezone u Srbiji sa izveštajima o stanju sistema, problemima i finansijskim izazovima u toplanama

Naslovi.ai pre 10 minuta
Press: Vučić se nameračio da ugasi N1, Novu, tri portala, slabljenje se nastavlja

Press: Vučić se nameračio da ugasi N1, Novu, tri portala, slabljenje se nastavlja

N1 Info pre 49 minuta