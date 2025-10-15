Popadić: Budžet opštine stabilan, računi likvidni – opština bez dinara duga

ističući da je situacija upravo suprotna. „Opština Prijepolje je jedna od najsolventnijih u Srbiji, bez ijednog duga i bez ijednog uzetog kredita.

Na dan 15. oktobra 2025. godine na našim računima se nalazi 207 miliona dinara, što jasno potvrđuje potpunu finansijsku stabilnost”, rekao je Popadić, dodajući da opština sve svoje obaveze redovno izmiruje. Prema njegovim rečima, na teritoriji opštine trenutno se izvodi više desetina kapitalnih projekata, a gradilišta su aktivnija nego ikada u poslednjim decenijama. „Gde god da pogledate, gradi se. Izvođači radova čak ne mogu da nađu dovoljno lokalne radne snage,