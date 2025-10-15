Hamas predao tela četvoro ubijenih talaca: Izraelska vojska potvrdila vest: Tela poslata na identifikaciju

Izraelska vojska saopštila je da je večeras preuzela tela četiri ubijena taoca od Crvenog krsta koje je palestinska militantna grupa Hamas predala toj humanitarnoj organizaciji u gradu Gazi.

Hamas nije objavio identitet talaca koje je predao, preneo je Tajms of Izrael. Tela četiri taoca ce biti odneta na identifikaciju. Izraelska vojska saopštila je da je u ponedeljak preuzela tela četvorice ubijenih talaca koja je Hamas predao Crvenom krstu u Gazi. Prema sporazumu o okončanju sukoba u Pojasu Gaze, Hamas treba da preda Izraelu tela još 20 talaca, odnosno ukupno 28. Hamas je u ponedeljak ujutru oslobodio svih 20 živih talaca, a Izrael je, kao što je