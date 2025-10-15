"On stvarno mora da reši ovaj rat": Tramp ponovo kritikovao Putina: Veoma sam razočaran

Predsednik SAD Donald Tramp ponovo je kritikovao ruskog predsednika Vladimira Putina tokom današnjeg razgovora sa novinarima u Beloj kući.

Tramp je rekao da ruski lider jednostavno nije voljan da okonča "svoj rat u Ukrajini", prenosi Rojters. - Gledajte, veoma sam razočaran jer smo Vladimir i ja imali veoma dobar odnos, verovatno i dalje imamo. On stvarno mora da reši ovaj rat. Znate, trenutno u Rusiji imaju duge redove ljudi koji čekaju na benzin - rekao je Tramp. (Tanjug)