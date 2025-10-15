Banke u obavezi da pomognu klijentima u finansijskim teškoćama – šta donose najnovije olakšice

Građanima koji imaju probleme u otplati kredita od srede će vraćanje dugova bankama biti lakše.

Barem je tako predviđeno odlukom Narodne banke Srbije (NBS) o olakšicama u otplati kredita koja danas stupa na snagu. Na taj način uvodi se trajni mehanizam zaštite građana koji zbog teških životnih okolnosti ne mogu redovno da izmiruju svoje obaveze prema bankama. Odluku je Izvršni odbor NBS usvojio 11. septembra, a ona proizilazi iz novog Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga koji je počeo da se primenjuje od 1. jula ove godine. Prema novim pravilima,