Nastavak sednice Narodne skupštine: Rasprava o amandmanima na prvih osam predloženih zakona

Euronews pre 32 minuta  |  Autor: Euronews Srbija, Tanjug
Poslanici Skupštine Srbije završili su u 18.00 časova rad za danas, a sednica će biti nastavljena sutra u 10.00 časova.

Prvi sat u nastavku sednice poslanici će postavljati pitanja članovima Vlade Srbije. Poslanici su danas počeli razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027. Skupština je prethodno završila razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, na Predlog zakona o informacionoj bezbednosti, Predlog zakona o izmenama i
