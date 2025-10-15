Nastavak sednice Narodne skupštine: Rasprava o amandmanima na prvih osam predloženih zakona

Poslanici Skupštine Srbije završili su u 18.00 časova rad za danas, a sednica će biti nastavljena sutra u 10.00 časova.

Prvi sat u nastavku sednice poslanici će postavljati pitanja članovima Vlade Srbije. Poslanici su danas počeli razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027. Skupština je prethodno završila razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, na Predlog zakona o informacionoj bezbednosti, Predlog zakona o izmenama i