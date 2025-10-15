Počela grejna sezona i u Boru. Tokom provere sistema sanirano 40 proboja na mreži

Iako je 15. oktobar zvaničan početak grejne sezone u Srbiji, stanovi u Boru nisu bili hladni ni pre ovog datuma.

Grejanje je nezvanično počelo ranije, što je, s jedne strane, obradovalo građane, ali istovremeno otkrilo i slabosti u mreži. Od početka oktobra zabeleženo je skoro 40 proboja. Ipak, iz Toplane poručuju da je sistem sada stabilan i spreman za nastavak sezone. Kako je saopšteno na zvaničnom sajtu Javnog komunalnog preduzeća Toplana Bor, ovaj period je iskorišćen za probe, ali i za intervencije na mreži. Grejanje praktično traje od 2. oktobra, jer su tople probe