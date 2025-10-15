Evo ko sutra neće imati struju

Jugmedia pre 53 minuta
Evo ko sutra neće imati struju
Zbog radova na rekonstrukciji distributivne elektroenergetske mreže radi unapređenja kvaliteta napajanja električnom energijom, u četvrtak, 16. oktobra u periodu od 9 do 16 časova bez električne energije biće korisnici u Brejanovcu, saopšteno je iz Elektrodistribucije Leskovac. ,,Tokom trajanja radova molimo korisnike da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom” naveli su. U slučaju loših vremenskih
