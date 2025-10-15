(BLOG) Nastavak rasprave o amandmanima na izmene Zakona o planiranju i izgradnji

Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju prvu sednicu redovnog jesenjeg zasedanja raspravom o amandmanima na predlog za izmenu Zakona o planiranju i izgradnji.

Poslanici su juče završili razmatranje amandmana na Predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima. Tokom rasprave poslanici opozicije iznosili su primedbe, dok su poslanici vladajuće koalicije navodili da je predloženi zakon dobro rešenje. Ministarka građevinarstva Aleksandra Sofronijević rekla je da Zakon o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima nudi lokalnim samoupravama mogućnost da ostvaruju