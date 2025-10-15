Ursula fon der Lajen u Beogradu, doček ispred Palate "Srbija"

NIN pre 9 minuta  |  Tanjug
Ursula fon der Lajen u Beogradu, doček ispred Palate "Srbija"

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen boravi danas u Srbiji u okviru regionalne turneje.

Predsednik Aleksandar Vučić priredio je svečani doček za Fon der Lajen ispred Palate Srbija, a oni su potom započeli tet-a-tet sastanak. Prema najavama iz Brisela, jedna od glavnih tema razgovora u Beogradu je Plan rasta za Zapadni Balkan, koji je predstavljen prošle godine kao način da se zemlje regiona približe Evropskoj uniji. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dočekao je sinoć na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der
