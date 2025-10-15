Macut sa Urslulom fon der Lajen: Članstvo Srbije u EU strateški prioritet

Članstvo Srbije u Evropskoj uniji je strateški prioritet, rekao je premijer Macut u razgovoru sa predsednicom Evropske komisije Urslulom fon der Lajen i istakao spremnost Vlade Srbije da nastavi sa sprovođenjem reformi u skladu sa evropskim standardima.

Predsednik Vlade Đuro Macut sastao se danas sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, sa kojom je razgovarao o evropskom putu Srbije. Predsednica Evrospke komisije prethodno se sastala sa predsednikom Aleksandrom Vučićem. Premijer Macut je naveo da je članstvo Srbije u Evropskoj uniji strateški prioritet i istakao spremnost Vlade Srbije da nastavi sa sprovođenjem reformi u skladu sa evropskim standardima. Punopravno članstvo u EU ostaje naše jasno i