Macut sa Urslulom fon der Lajen: Članstvo Srbije u EU strateški prioritet

RTS pre 1 sat
Macut sa Urslulom fon der Lajen: Članstvo Srbije u EU strateški prioritet

Članstvo Srbije u Evropskoj uniji je strateški prioritet, rekao je premijer Macut u razgovoru sa predsednicom Evropske komisije Urslulom fon der Lajen i istakao spremnost Vlade Srbije da nastavi sa sprovođenjem reformi u skladu sa evropskim standardima.

Predsednik Vlade Đuro Macut sastao se danas sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, sa kojom je razgovarao o evropskom putu Srbije. Predsednica Evrospke komisije prethodno se sastala sa predsednikom Aleksandrom Vučićem. Premijer Macut je naveo da je članstvo Srbije u Evropskoj uniji strateški prioritet i istakao spremnost Vlade Srbije da nastavi sa sprovođenjem reformi u skladu sa evropskim standardima. Punopravno članstvo u EU ostaje naše jasno i
Fon der Lajen: EU će pomoći Srbiji da bude sigurna tokom zime

Fon der Lajen: Srbija može da računa na pomoć u energetskoj krizi, EU protiv represije, pohvala za izmene izbornih uslova i REM…

Premijer Macut sa Fon der Lajen razgovarao o evropskom putu Srbije

Ursula fon der Lajen nakon sastanka sa Vučićem: Povezujemo Srbiju sa energetskim tržištem EU, srpske porodice će biti sigurne…

Vučić molio Brisel: Tražio izuzeće Srbije od carina za čelik

Predsednik o “Sunčanoj reci”: Bilo je Rusa, ali ne možemo da tvrdimo da su ruske službe

Premijer Macut sa Fon der Lajen razgovarao o evropskom putu Srbije

Aleksandar VučićEvropska UnijaVlada SrbijeEUEvropska komisijaSrbija i EUĐuro Macut

Vujić: Osnov Zakona da se zaštiti pravo na dom i nađe mera između dužnika i poverioca

BLOG UŽIVO „Na prebijanju studenata stoji potpis Marka Krička“: Opozicija traži istinu o slučaju studentkinje koju je tukla…

Influenserka i članica SPS vređa Beširija zbog prijave koju je podneo protiv nje i tvrdi: Srbija ne sme da bude u EU, to je…

Glavna poruka Ursule fon der Lajen Vučiću je da nema više popusta, niti verovanja na reč, a nema ni „dragog Aleksandra“

Politiko o Fon der Lajen u Srbiji: Beograd previše važan da se ignoriše, previše nepredvidljiv da mu se veruje

