Rat u Ukrajini – 1.330. dan. Nove, najstrože sankcije Velike Britanije uvedene su za 90 pojedinaca i entiteta, uključujući ruske naftne gigante "Rosnjeft" i "Lukoil", četiri naftna terminala u Kini i indijsku kompaniju "Najara Enerdži Limited". Delegacija visokih ukrajinskih zvaničnika, koji borave u poseti Sjedinjenim Državama, sastala se s predstavnicima kompanije "Rejtion", koja proizvodi krstareće rakete "tomahavk", potvrdio je šef predsedničkog kabineta Andrij Jermak.

Nemačka će rasporediti avione "jurofajter" u Poljskoj Nemački ministar odbrane Boris Pistorijus najavio je raspoređivanje nemačkih aviona Jurofajter u Poljskoj radi zaštite istočnog krila NATO-a, izveštava Špigel. Na marginama sastanka ministara odbrane NATO-a u Briselu, Pistorijus je rekao da će nemački avioni "jurofajter" biti stacionirani u poljskoj vojnoj vazduhoplovnoj bazi u Malborku. "Doprinećemo odbrani istočnog krila patrolnim letovima", rekao je nemački