Šef SZO: Napadnut humanitarni konvoj UN u Ukrajini; NATO i EU zajedno rade na zidu od dronova za zaštitu Evrope

RTS pre 45 minuta
Rat u Ukrajini – 1.330. dan. Tim Svetske zdravstvene organizacije napadnut je dok je pratio konvoj Ujedinjenih nacija u Ukrajini , ali je uspeo da isporuči medicinsku opremu u grad Bilozerka, saopštava generalni direktor Tedros Adhanom Gebrejesus. Generalni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je da vojni savez i EU zajedno rade na postavljanju zida od dronova kako bi zaštitili zemlje članice od upada ruskih dronova.

Holandski ministar: NATO-u potreban efikasniji sistem za obaranje dronova Holandski ministar odbrane Ruben Brekelmans izjavio je da NATO mora da razvije efikasniji način za obaranje dronova nego što je to korišćenje borbenih aviona F-35, ističući iskustva iz nedavnih upada dronova iznad Poljske. Brekelmans je novinarima uoči sastanka sa ministrima odbrane NATO-a u Briselu rekao da Holandija planira da izdvoji 90 miliona evra za nabavku dronova namenjenih Ukrajini,
