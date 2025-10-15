Izrael odustao od mera za Gazu pošto je Hamas vratio tela još četvorice talaca

TEL AVIV, - Izraelska vlada je odlučila da otkaže sankcije namenjene Gazi koje su probitno bile planirane za danas, a koje je trebalo da uključuju ograničavanje humanitarne pomoći i zatvaranje graničnog prelaza Rafa između palestinske enklave i Egipta, prenose izraelski mediji.

Mere su najavljene juče, nakon što je Hamas prvobitno predao posmrtne ostatke samo četvorice od 28 mrtvih talaca koja su palestinski militanti držali u Pojasu Gaze, prenosi Tajms of Izrael. Prema izraelskom javnom servisu Kan, vlada je otkazala preduzimanje mera nakon što je Hamas sinoć vratio, kako tvrdi, tela još četiri taoca. Iz tog razloga prelaz Rafa će danas biti ponovo otvoren, a isporuka humanitarne pomoći će biti u potpunosti dozvoljena u Gazu, kako je i