Ambasadorka Izraela: Alonu Ohelu predstoji dug oporavak, Gazi stiže pomoć a Hamas mora da se demilitarizuje

Nedeljnik pre 34 minuta
Ambasadorka Izraela: Alonu Ohelu predstoji dug oporavak, Gazi stiže pomoć a Hamas mora da se demilitarizuje

Ambasadorka Izraela Avivit Bar-Ilan potvrdila je danas da se Alon Ohel, oslobođen iz Hamasovog zarobljeništva, sada oseća dobro, ali da mu predstoji dug period oporavka.

U intervjuu za Radio-televiziju Srbije Istakla je da je ponedeljak ( kada su oslobođeni preživeli taoci Hamasa) bio poseban dan olakšanja za ceo izraelski narod, ali i dan ispunjen tugom zbog onih koji se nisu vratili. Ambasadorka je prenela i poruku duboke zahvalnosti Alonove majke srpskom narodu na ogromnoj podršci. Oporavak nakon devet meseci samoće Ambasadorka je navela da je Alon postao deo šire porodice u Srbiji i izrazila zahvalnost srpskoj vladi i
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

"Alon Ohel je sada dobro, sledi mu operacija oka" Ambasadorka Izraela: Zahvalni smo na podršci koju smo primili od srpske…

"Alon Ohel je sada dobro, sledi mu operacija oka" Ambasadorka Izraela: Zahvalni smo na podršci koju smo primili od srpske vlade, predsednika Vučića i srpskog naroda

Alo pre 24 minuta
Ambasadorka Izraela otkrila u kakvom je stanju Alon Ohel: Njegova majka ima samo jednu poruku za srpski narod

Ambasadorka Izraela otkrila u kakvom je stanju Alon Ohel: Njegova majka ima samo jednu poruku za srpski narod

Telegraf pre 43 minuta
Ambasadorka Izraela: Alon Ohel sada dobro, njegova majka zahvalna srpskom narodu na podršci

Ambasadorka Izraela: Alon Ohel sada dobro, njegova majka zahvalna srpskom narodu na podršci

RTS pre 54 minuta
Izraelska vojska preuzela od Crvenog krsta još četiri tela koja je predao Hamas

Izraelska vojska preuzela od Crvenog krsta još četiri tela koja je predao Hamas

Sputnik pre 2 sata
Hamas predao samo četiri od 28 tela talaca, Izrael ne otvara prelaz Rafa

Hamas predao samo četiri od 28 tela talaca, Izrael ne otvara prelaz Rafa

Danas pre 1 sat
Izrael odustao od mera za Gazu pošto je Hamas vratio tela još četvorice talaca

Izrael odustao od mera za Gazu pošto je Hamas vratio tela još četvorice talaca

RTV pre 3 sata
Izraelska vojska preuzela od Crvenog krsta još četiri tela koja je predao Hamas

Izraelska vojska preuzela od Crvenog krsta još četiri tela koja je predao Hamas

RTS pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelHamasGaza

Svet, najnovije vesti »

"Uklonili su mi kosu": Tramp pobesneo zbog svoje fotografije na naslovnoj strani: "Izbor je užasan" (foto)

"Uklonili su mi kosu": Tramp pobesneo zbog svoje fotografije na naslovnoj strani: "Izbor je užasan" (foto)

Blic pre 23 minuta
Ministri odbrane NATO danas u Briselu o jačanju vojne podrške Ukrajini

Ministri odbrane NATO danas u Briselu o jačanju vojne podrške Ukrajini

Blic pre 33 minuta
Šest pakistanskih paravojnih vojnika poginulo u sukobu blizu avganistanske granice

Šest pakistanskih paravojnih vojnika poginulo u sukobu blizu avganistanske granice

RTV pre 14 minuta
Tražiće izručenje Bašara Al Asada: Sirijski predsednik sutra u poseti Moskvi

Tražiće izručenje Bašara Al Asada: Sirijski predsednik sutra u poseti Moskvi

Blic pre 24 minuta
Sijarto: Napad na naftovod "Družba" je napad na suverenitet Mađarske

Sijarto: Napad na naftovod "Družba" je napad na suverenitet Mađarske

RTV pre 19 minuta