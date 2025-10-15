Tramp: Putin nevoljan da završi rat, u Rusiji dugi redovi ljudi koji čekaju na benzin

Vreme pre 3 sata
Tramp: Putin nevoljan da završi rat, u Rusiji dugi redovi ljudi koji čekaju na benzin

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je ruski lider Vladimir Putin „jednostavno nevoljan“ da okonča rat u Ukrajini. Tramp je rekao da je vreme da Moskva pronađe rešenje i naglasio da u Rusiji vlada nestašica goriva.

Predsednik SAD Donald Tramp ponovo je kritikovao ruskog predsednika Vladimira Putina tokom razgovora sa novinarima u utorak u Beloj kući. Tramp je rekao da ruski lider jednostavno nije voljan da okonča „svoj rat u Ukrajini“, prenosi Rojters. „Gledajte, veoma sam razočaran jer smo Vladimir i ja imali veoma dobar odnos, verovatno i dalje imamo. On stvarno mora da reši ovaj rat. Znate, trenutno u Rusiji imaju duge redove ljudi koji čekaju na benzin“, rekao je Tramp.
Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaUkrajinaRojtersBela kućaRusijaDonald Tramp

