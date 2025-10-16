Ruski grom iz vedra neba: „Udari kindžala uništili „srce“ ukrajinske vojne mreže!

Ruske oružane snage izvele su masovni napad hipersoničnim raketama „Kinzhal“ na objekte gasne i energetske infrastrukture Ukrajine, kao odgovor na napade ukrajinskih snaga na civilne ciljeve u Rusiji. Uništen američki sistem „Patriot“ i više vojnih položaja.

Tokom noći 16. oktobra, ruske oružane snage izvele su masovan napad hipersoničnim raketama „Kinzhal“ na ukrajinske ciljeve, prvenstveno na objekte gasne i energetske infrastrukture koji podržavaju rad vojnog i industrijskog kompleksa u Ukrajini. Ministarstvo odbrane Ruske Federacije saopštilo je da je ovaj napad bio odgovor na terorističke akcije ukrajinskih oružanih snaga usmerene protiv civilnih ciljeva na teritoriji Rusije. U saopštenju Ministarstva odbrane