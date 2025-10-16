Vatrogasci zatekli usijanu plinsku bocu i odmah reagovali Sprečena još veća tragedija u Rakovici

Alo pre 16 minuta
Vatrogasci zatekli usijanu plinsku bocu i odmah reagovali Sprečena još veća tragedija u Rakovici

U Rakovici su jutros stradale majka i ćerka, kada je izbio požar u njihovom stanu.

Kao što smo već pisali, život su izgubile S. S. (53) i majka V.S. (83). Kako kažu komšije, reč je o osobama narušenog zdravlja i slabe pokretljivosti. Prema našim informacijama, vatrogasci su u stanu pronašli i plinsku bocu koja je pretila da eksplodira, tako da se može zaključiti da su pravovremenom reakcijom sprečili još veću tragediju. Tela nesrećnih žena pronađena su u dve odvojene sobe. Istraga će utvrditi na koji način je došlo do požara.
