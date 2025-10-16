Svet na ivici; Tramp i Putin na vezi, Zelenski čeka

Počeo je telefonski razgovor američkog i ruskog predsednika, Donalda Trampa i Vladimira Putina.

Prethodno je američki portal "Aksios", pozivajući se na izvor, javio da će dvojica lidera razgovarati telefonom. Prema navodima izvora, tema razgovara biće sukob u Ukrajini. Razgovor se održava dan pre nego što će Tramp ugostiti ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog u Beloj kući. Tramp i Zelenski će razgovarati o mogućnosti da Ukrajina dobije "tomahavk" rakete dugog dometa. Bela kuća nije odmah odgovorila na zahtev za komentar. Tramp je prošle nedelje rekao