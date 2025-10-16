Svet na ivici; Tramp i Putin na vezi, Zelenski čeka

B92 pre 30 minuta
Svet na ivici; Tramp i Putin na vezi, Zelenski čeka

Počeo je telefonski razgovor američkog i ruskog predsednika, Donalda Trampa i Vladimira Putina.

Prethodno je američki portal "Aksios", pozivajući se na izvor, javio da će dvojica lidera razgovarati telefonom. Prema navodima izvora, tema razgovara biće sukob u Ukrajini. Razgovor se održava dan pre nego što će Tramp ugostiti ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog u Beloj kući. Tramp i Zelenski će razgovarati o mogućnosti da Ukrajina dobije "tomahavk" rakete dugog dometa. Bela kuća nije odmah odgovorila na zahtev za komentar. Tramp je prošle nedelje rekao
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

uživo RAT U UKRAJINI Počeo telefonski razgovor Putina i Trampa, sutra poseta Zelenskog Beloj kući

uživo RAT U UKRAJINI Počeo telefonski razgovor Putina i Trampa, sutra poseta Zelenskog Beloj kući

Euronews pre 9 minuta
Počeo razgovor Trampa i Putina

Počeo razgovor Trampa i Putina

RTS pre 9 minuta
Tramp danas razgovara sa Putinom! Pregovori o Ukrajini pre sastanka sa Zelenskim

Tramp danas razgovara sa Putinom! Pregovori o Ukrajini pre sastanka sa Zelenskim

Alo pre 45 minuta
Tramp i Putin u telefonskom razgovoru uoči susreta sa Zelenskim

Tramp i Putin u telefonskom razgovoru uoči susreta sa Zelenskim

Politika pre 5 minuta
Totalna destrukcija: Preko 1600 mrtvih Ukrajinaca za 24 sata!

Totalna destrukcija: Preko 1600 mrtvih Ukrajinaca za 24 sata!

Pravda pre 1 sat
Mediji: Tramp i Putin će razgovarati pre dolaska Zelenskog u Vašington

Mediji: Tramp i Putin će razgovarati pre dolaska Zelenskog u Vašington

Sputnik pre 59 minuta
Tramp i Putin razgovaraju pre dolaska Zelenskog u Vašington

Tramp i Putin razgovaraju pre dolaska Zelenskog u Vašington

NIN pre 59 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaBela kućaRusijaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

UKRAJINSKA KRIZA U toku je telefonski razgovor Tramp sa Putinom, Zelenski sutra u Vašingtonu

UKRAJINSKA KRIZA U toku je telefonski razgovor Tramp sa Putinom, Zelenski sutra u Vašingtonu

RTV pre 5 minuta
UN: Više od 13 miliona ljudi na ivici gladi zbog smanjenja globalne pomoći

UN: Više od 13 miliona ljudi na ivici gladi zbog smanjenja globalne pomoći

RTV pre 29 minuta
Tramp i Putin danas razgovaraju o ratu u Ukrajini i drugim nerešenim pitanjima SAD i Rusije

Tramp i Putin danas razgovaraju o ratu u Ukrajini i drugim nerešenim pitanjima SAD i Rusije

Danas pre 20 minuta
Tramp hitno zove Putina! Vašington postavlja ultimatum Moskvi: "Ili pregovori, ili šaljemo ovo Zelenskom"

Tramp hitno zove Putina! Vašington postavlja ultimatum Moskvi: "Ili pregovori, ili šaljemo ovo Zelenskom"

Blic pre 46 minuta
Zid od dronova spreman do 2027: Evropska komisija predstavila odbrambeni plan, NATO će zadržati operativnu kontrolu

Zid od dronova spreman do 2027: Evropska komisija predstavila odbrambeni plan, NATO će zadržati operativnu kontrolu

Euronews pre 19 minuta