Zaustavljena proizvodnja gasa u Ukrajini

Ukrajinska privatna energetska kompanija DTEK saopštila je da je nakon ruskog napada na energetsku infrastrukturu zaustavljen rad postrojenja za proizvodnju gasa u Poltavskoj oblasti.

"Tokom noći, neprijatelj je ponovo napao energetsku infrastrukturu DTEK Naftogaza dronovima i raketama", saopštila je kompanija na Telegramu, prenosi Rojters. DTEK grupa na svojoj internet stranici navodi da je najveći privatni investitor u energetskom sektoru u Ukrajini, koji zapošljava 55.000 ljudi, sa više od 12 milijardi evra uloženog kapitala od 2005. godine. Nvodi se da preduzeća DTEK grupe proizvode električnu energiju u vetroelektranama, solarnim i