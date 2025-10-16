Meteorološki džumbus! Ovi delovi Srbije su prvi na udaru kišnih epizoda, temperatura pada na 0, a onda skok do skoro 30?! Detaljna prognoza za 10 dana

Blic pre 5 sati
Meteorološki džumbus! Ovi delovi Srbije su prvi na udaru kišnih epizoda, temperatura pada na 0, a onda skok do skoro 30…

Posle pretežno sunčanog dana, pojedini modeli najavljuju za večeras kišu, i dok Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) očekuje “uveče i tokom noći postepeno naoblačenje sa juga, koje će na jugozapadu, jugu i jugoistoku mestimično usloviti slabu kišu, meteorolog Ivan Ristić kaže da će padavina biti u južnim krajevima od petak ujutru, a prema radarskom snimku “Vreme&Radar” slabije padavine na krajnjem jugu očekuju se večeras oko ponoći.

Ristić je kišu najavio u većem delu zemlje, osim na severu, za petak i subotu pre podne. Do 21. oktobra očekuje još jednu do dve kišne epizode, a zatim stablizaciju i porast temperatura. - U ponedeljak hladno jutro sa oko 0 stepeni, a od utorka kreće otopljenje I vrlo brzo će maksimalne temperature biti 25 stepeni, lokalno i više, blizu 30 stepeni – kaže Ristić. U vremenskoj prognozi RHMZ-a objavljeno je da će se naoblačenje sa kišom koje je zahvatilo južne, tokom
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Vremenska prognoza za 17. oktobar 2025.

Vremenska prognoza za 17. oktobar 2025.

Užice oglasna tabla pre 41 minuta
Vreme sutra: Naoblačenje sa kišom, do 17 stepeni

Vreme sutra: Naoblačenje sa kišom, do 17 stepeni

Vesti online pre 2 sata
Temperatura pada na 0, pa ide na 30 stepeni: Meteorolog Ristić najavljuje haos za vikend

Temperatura pada na 0, pa ide na 30 stepeni: Meteorolog Ristić najavljuje haos za vikend

Mondo pre 2 sata
Konačno petak: U Novom Sadu - biciklistička trka, predstave, žurke

Konačno petak: U Novom Sadu - biciklistička trka, predstave, žurke

Radio 021 pre 3 sata
Meteorološki džumbus! Ovi delovi Srbije su prvi na udaru kišnih epizoda, temperatura pada na 0, a onda skok do skoro 30…

Meteorološki džumbus! Ovi delovi Srbije su prvi na udaru kišnih epizoda, temperatura pada na 0, a onda skok do skoro 30?! Detaljna prognoza za 10 dana

Blic pre 5 sati
Vremenska prognoza 17. oktobar 2025.

Vremenska prognoza 17. oktobar 2025.

RTS pre 5 sati
Poznato kada počinju pljuskovi u Srbiji: Oglasio se RHMZ, objavili prognozu za naredne dane

Poznato kada počinju pljuskovi u Srbiji: Oglasio se RHMZ, objavili prognozu za naredne dane

Mondo pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Novopazarski studenti stigli u Rašku prvog dana marša ka Novom Sadu

Novopazarski studenti stigli u Rašku prvog dana marša ka Novom Sadu

Danas pre 51 minuta
Stigli prvi rezultati upisa na Beogradski univerzitet

Stigli prvi rezultati upisa na Beogradski univerzitet

Danas pre 51 minuta
Dete stradalo nakon pada u bazen za navodnjavanje

Dete stradalo nakon pada u bazen za navodnjavanje

Danas pre 41 minuta
Studenti i građani dočekali Lazara Dinića u novosadskom kampusu

Studenti i građani dočekali Lazara Dinića u novosadskom kampusu

Danas pre 1 sat
Joveva i Brandšteter: Studenti iz Srbije zaslužuju nagradu Saharov

Joveva i Brandšteter: Studenti iz Srbije zaslužuju nagradu Saharov

Danas pre 2 sata