Meteorološki džumbus! Ovi delovi Srbije su prvi na udaru kišnih epizoda, temperatura pada na 0, a onda skok do skoro 30?! Detaljna prognoza za 10 dana

Posle pretežno sunčanog dana, pojedini modeli najavljuju za večeras kišu, i dok Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) očekuje “uveče i tokom noći postepeno naoblačenje sa juga, koje će na jugozapadu, jugu i jugoistoku mestimično usloviti slabu kišu, meteorolog Ivan Ristić kaže da će padavina biti u južnim krajevima od petak ujutru, a prema radarskom snimku “Vreme&Radar” slabije padavine na krajnjem jugu očekuju se večeras oko ponoći.

Ristić je kišu najavio u većem delu zemlje, osim na severu, za petak i subotu pre podne. Do 21. oktobra očekuje još jednu do dve kišne epizode, a zatim stablizaciju i porast temperatura. - U ponedeljak hladno jutro sa oko 0 stepeni, a od utorka kreće otopljenje I vrlo brzo će maksimalne temperature biti 25 stepeni, lokalno i više, blizu 30 stepeni – kaže Ristić. U vremenskoj prognozi RHMZ-a objavljeno je da će se naoblačenje sa kišom koje je zahvatilo južne, tokom