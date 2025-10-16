Marija Vasić za Danas: Mi smo bili savršen uzorak, uhapšeni smo jer se vlast plaši zajedničkog delovanja studenata i opozicije…

Marija Vasić posle sedam meseci u pritvoru, prvo u zatvoru, a onda u kućnom pritvoru, u nastavku postupka gde je optužena za rušenje ustavnog poretka, braniće se sa slobode.

Za Danas kaže da joj sve ovo što doživljava ovih dana liči na san ili film. Opet. Ona je u maju u pritvoru na Klisi šest dana štrajkovala glađu i žeđu. I te dane opisuje kao najteže u životu. Podsetimo, na slobodu su pored nje pušteni i student STAV-a Lazar Dinić i Marijin partijski kolega iz Pokreta slobodnih građana Lado Jovović. U kućnom pritvoru još su tri člana PSG-a, Davor Stefanović, Mladen Cvijetić i Srđan Đurić. Još šestoro ljudi koji su optuženi u ovom