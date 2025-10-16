Marija Vasić o pritvoru: Politička ucena i pokazni primer svima koji pričaju protiv vlasti

Beta pre 1 sat

Profesorka novosadske gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" i aktivistkinja Pokreta slobodnih građana (PSG) Marija Vasić ocenila je danas da je pritvor, u kome je provela sedam meseci (od čega pet u kućnom), bio jedna vrsta "političke ucene i nastavno-pokaznog primera šta će se desiti svima ako samo pričaju protiv vlasti".

"Oni su tu najveću opasnost videli jer su prvi put videli saradnju studenata i opozicije, a to je ono čega se ova vlast najviše plaši, da se ujedine studenti i opozicija, tako da su morali da nas propisno kazne", rekla je Vasić za televiziju N1, komentarišući privođenje nakon objavljivanja snimka, na kom su novosadski aktivisti i studenti, među kojima je bila, navodno planirali upade u institucije.

Sud je ukinuo kućni pritvor Mariji Vasić, Ladu Jovoviću i Lazaru Diniću, uhapšenim u martu zbog optužbi da su pripremali dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, u vezi sa pozivanjem na nasilnu promenu ustavnog uređenja, i oni će se sada braniti sa slobode, dok se još troje aktivista PSG i dalje nalazi u pritvoru.

Vasić smatra da u tom postupku ima najmanje prava, da je taj proces "potpuno montiran i nezakonit na sve moguće načine", dodajući da nema nikakva očekivanja od nastavka postupka, jer se radi o srpskom pravosuđu.

"Ja sam bukvalno tu prepuštena političkoj volji, jer to nije pravni proces - ovo je politički proces", kazala je ona.

Govoreći o štrajku glađu u maju, Vasić je kazala da se na to odlučila jer je, dok se nalazila u pritvoru u zatvoru na Klisi, u kajronu na televiziji Pink pročitala da je njoj i drugim aktivistima produžen pritvor za 30 dana, o čemu ih niko nije obavestio.

"Ja sam tada odlučila da protestujem na jedini mogući način, a to je sopstvenim životom, jer sve ostalo mi je već bilo oduzeto", kazala je Vasić.

Upitana o tome što niko tri dana nije imao informacije gde se ona nalazi, nakon što je zbog lošeg stanja prebačena u zatvorsku bolnicu, kazala je da ona tada nije znala za to.

"Ja sam imala status specijalnog lica, sa kojim je bilo zabranjeno da bilo ko komunicira i svaki pregled lekarski je bio nadziran od strane najmanje dva policajca, kako mi niko ne bi rekao ništa", dodala je Vasić.

Navela je da pritvori u Srbiji "izgledaju mnogo gore nego zatvori", naglašavajući da pritvor nije kazna, već mera.

"Ali način kako je pritvor organizovan, posebno u Novom Sadu na Klisi, gde mislim da je najrigorozniji, to predstavlja zaista jedan dehumanizujući prostor, pomešan sa vojnom disciplinom (...) Vodili su računa da sve bude dehumanizovano - od samog održavanja života, do higijene", kazala je Vasić.

(Beta, 16.10.2025)

