Rasvetljen napad na ugostiteljski objekat u Zrenjaninu Uhapšen muškarac koji je bacio ručnu bombu na lokal

Policija u Zrenjaninu je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsila D. J. (35), zbog sumnje da je počinio krivična dela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Sumnja se da je on 19. septembra ove godine, u noćnim časovima u Zrenjaninu, razbio staklo na jednom ugostiteljskom objektu, a potom unutra ubacio ručnu bombu, koja je usled detonacije oštetila stakla i inventar lokala. Policija je prilikom pretresa stana i drugih prostorija koje koristi D. J. pronašla i oduzela dva pištoljska metka. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.