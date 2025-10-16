MUP: Uhapšen osumnjičeni za bacanja bombe u ugostiteljski lokal u Zrenjaninu

Novi magazin pre 1 sat  |  Beta
MUP: Uhapšen osumnjičeni za bacanja bombe u ugostiteljski lokal u Zrenjaninu

Policija je u Zrenjaninu uhapsila D.J. (35) zbog sumnje da je 19. septembra noću u tom gradu razbio staklo na jednom ugostiteljskom objektu i unutra ubacio ručnu bombu čija je detonacija napravila štetu, saopšteno je danas.

Naveli su da je pretresom stana i drugih prostorija koje je koristio D.J, policija našla i oduzela dva metka za pištolj. Na teret mu se stavlja izvršenje krivičnog dela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljeno nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden u Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu.
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

Pao diler (24) u Zrenjaninu Policija mu u stanu i na drugoj lokaciji pronašla skoro 150 grama amfetamina

Pao diler (24) u Zrenjaninu Policija mu u stanu i na drugoj lokaciji pronašla skoro 150 grama amfetamina

Alo pre 30 minuta
Uhapšen osumnjičen da je bacio bombu na ugostiteljski objekat u Zrenjaninu

Uhapšen osumnjičen da je bacio bombu na ugostiteljski objekat u Zrenjaninu

RTV pre 1 sat
Rasvetljen napad na ugostiteljski objekat u Zrenjaninu Uhapšen muškarac koji je bacio ručnu bombu na lokal

Rasvetljen napad na ugostiteljski objekat u Zrenjaninu Uhapšen muškarac koji je bacio ručnu bombu na lokal

Dnevnik pre 1 sat
Policija u Zrenjaninu uhapsila muškarca (35) zbog bacanja bombe i izazivanja opšte opasnosti

Policija u Zrenjaninu uhapsila muškarca (35) zbog bacanja bombe i izazivanja opšte opasnosti

Serbian News Media pre 1 sat
Uhapšen osumnjičeni da je bacio bombu na ugostiteljski objekat u Zrenjaninu

Uhapšen osumnjičeni da je bacio bombu na ugostiteljski objekat u Zrenjaninu

Euronews pre 1 sat
Razbio staklo, pa ubacio bombu u lokal Uhapšen bombaš (35) iz Zrenjanina, policija mu u stanu pronašla i municiju

Razbio staklo, pa ubacio bombu u lokal Uhapšen bombaš (35) iz Zrenjanina, policija mu u stanu pronašla i municiju

Alo pre 1 sat
Podmetnut požar u svetinji kod Vladičinog Hana

Podmetnut požar u svetinji kod Vladičinog Hana

Politika pre 55 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ZrenjaninTužilaštvoMUPPolicijahapšenje

Vojvodina, najnovije vesti »

Salapura: Voda u Zrenjaninu ispunjava sve nacionalne standarde kvaliteta i ispravnosti

Salapura: Voda u Zrenjaninu ispunjava sve nacionalne standarde kvaliteta i ispravnosti

RTV pre 20 minuta
Verici Marinčić pripala novinarska nagrada „Dušan Bogavac“

Verici Marinčić pripala novinarska nagrada „Dušan Bogavac“

Glas Zaječara pre 25 minuta
Verica Marinčić ovogodišnja laureatkinja novinarske nagrade "Dušan Bogavac"

Verica Marinčić ovogodišnja laureatkinja novinarske nagrade "Dušan Bogavac"

Moj Novi Sad pre 15 minuta
Verici Marinčić pripala novinarska nagrada „Dušan Bogavac“

Verici Marinčić pripala novinarska nagrada „Dušan Bogavac“

In medija pre 35 minuta
Balint posetio Naučno-tehnološki park u Novom Sadu, najavljena izgradnja NTP 2

Balint posetio Naučno-tehnološki park u Novom Sadu, najavljena izgradnja NTP 2

Euronews pre 45 minuta