MUP: Uhapšen osumnjičeni za bacanja bombe u ugostiteljski lokal u Zrenjaninu

Policija je u Zrenjaninu uhapsila D.J. (35) zbog sumnje da je 19. septembra noću u tom gradu razbio staklo na jednom ugostiteljskom objektu i unutra ubacio ručnu bombu čija je detonacija napravila štetu, saopšteno je danas.

Naveli su da je pretresom stana i drugih prostorija koje je koristio D.J, policija našla i oduzela dva metka za pištolj. Na teret mu se stavlja izvršenje krivičnog dela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljeno nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden u Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu.