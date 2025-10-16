Pao diler (24) u Zrenjaninu Policija mu u stanu i na drugoj lokaciji pronašla skoro 150 grama amfetamina

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu

Zrenjaninska policija, uhapsila je V. S.(24) iz Zrenjanina, zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga. Policija je pretresom stana i drugih prostorija koje koristi osumnjičeni pronašla paket sa oko 94 grama amfetamina, dok je na još jednoj lokaciji nađen paketić sa oko 48 grama amfetamina koji, kako se sumnja, pripada V. S. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti