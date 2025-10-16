Pao diler (24) u Zrenjaninu Policija mu u stanu i na drugoj lokaciji pronašla skoro 150 grama amfetamina

Alo pre 3 sata
Pao diler (24) u Zrenjaninu Policija mu u stanu i na drugoj lokaciji pronašla skoro 150 grama amfetamina

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu

Zrenjaninska policija, uhapsila je V. S.(24) iz Zrenjanina, zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga. Policija je pretresom stana i drugih prostorija koje koristi osumnjičeni pronašla paket sa oko 94 grama amfetamina, dok je na još jednoj lokaciji nađen paketić sa oko 48 grama amfetamina koji, kako se sumnja, pripada V. S. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Hapšenje zbog prodaje droge u Vrbasu

Hapšenje zbog prodaje droge u Vrbasu

Radio 021 pre 1 sat
Krali mermerne vaze sa grobova u Bečeju i Bačkom Gradištu

Krali mermerne vaze sa grobova u Bečeju i Bačkom Gradištu

Radio 021 pre 2 sata
Uhapšen osumnjičen da je bacio bombu na ugostiteljski objekat u Zrenjaninu

Uhapšen osumnjičen da je bacio bombu na ugostiteljski objekat u Zrenjaninu

RTV pre 4 sati
MUP: Uhapšen osumnjičeni za bacanja bombe u ugostiteljski lokal u Zrenjaninu

MUP: Uhapšen osumnjičeni za bacanja bombe u ugostiteljski lokal u Zrenjaninu

Novi magazin pre 4 sati
Uhapšen osumnjičeni da je bacio bombu na ugostiteljski objekat u Zrenjaninu

Uhapšen osumnjičeni da je bacio bombu na ugostiteljski objekat u Zrenjaninu

Euronews pre 4 sati
Policija u Zrenjaninu uhapsila muškarca (35) zbog bacanja bombe i izazivanja opšte opasnosti

Policija u Zrenjaninu uhapsila muškarca (35) zbog bacanja bombe i izazivanja opšte opasnosti

Serbian News Media pre 4 sati
Rasvetljen napad na ugostiteljski objekat u Zrenjaninu Uhapšen muškarac koji je bacio ručnu bombu na lokal

Rasvetljen napad na ugostiteljski objekat u Zrenjaninu Uhapšen muškarac koji je bacio ručnu bombu na lokal

Dnevnik pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ZrenjaninTužilaštvo

Vojvodina, najnovije vesti »

Bogat program na NOMUS-u za vikend u Sinagogi i GMS

Bogat program na NOMUS-u za vikend u Sinagogi i GMS

Moj Novi Sad pre 32 minuta
U Petrovaradinu obeležen dana rođenja bana Josipa Jelačića

U Petrovaradinu obeležen dana rođenja bana Josipa Jelačića

RTV pre 1 sat
Počelo izmuljavanje Karlovačkog dunavca, trajaće do početka novembra

Počelo izmuljavanje Karlovačkog dunavca, trajaće do početka novembra

RTV pre 1 sat
Sajam saobraćaja od 20. do 21. oktobra u Novom Sadu

Sajam saobraćaja od 20. do 21. oktobra u Novom Sadu

RTV pre 1 sat
Opština Beočin proslavila svoj dan - 16. oktobar

Opština Beočin proslavila svoj dan - 16. oktobar

RTV pre 1 sat