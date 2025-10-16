Uhapšen osumnjičen da je bacio bombu na ugostiteljski objekat u Zrenjaninu

RTV pre 6 sati  |  Tanjug
ZRENJANIN - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su D. J. (35), zbog sumnje da je 19. septembra ubacio ručnu bombu u jedan ugostiteljski objekat.

Sumnja se da je on izvršio krivična dela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, saopšteno je iz Policijske uprave u Zrenjaninu. On je, kako se sumnja, 19. septembra ove godine, u noćnim časovima u Zrenjaninu razbio staklo na jednom ugostiteljskom objektu, a potom unutra ubacio ručnu bombu, koja je usled detonacije oštetila stakla i inventar lokala. Policija je pretresom stana i drugih
