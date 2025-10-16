Rhmz objavio prognozu za narednu nedelju: Od sutra kiša, a onda sunčano i toplije

Danas tokom jutra hladno, po kotlinama jugozapadne i južne Srbije sa kratkotrajnom maglom.

Tokom dana pretežno sunčano, osim na istoku Srbije, gde će pre podne i sredinom dana biti oblačno. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najviša temperatura od 15 do 20 stepeni. Uveče i tokom noći postepeno naoblačenje s juga, koje će na jugu i jugozapadu Srbije ponegde usloviti slabu kišu. Republički hidrometeorološki zavod objavio je vremensku prognozu do 23. oktobra. Promena vremena stiže već sutra, kada se očekuje kiša, a od nedelje do utorka doći će do