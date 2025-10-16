Vildoza zbog nje promenio veru, pa se venčao u Beogradu: Ovo je ljubavna priča Milice i Luke

Mondo pre 6 minuta  |  Tijana Jevtić
Vildoza zbog nje promenio veru, pa se venčao u Beogradu: Ovo je ljubavna priča Milice i Luke

Srpska odbojkašica Milica Tasić i njen suprug Luka Vildoza našli su se u centru skandala, nakon što ih je italijanska policija uhvatila.

Razlog za privođenje, kako navode tamošnji mediji, je ponašanje ovog para koji je ušao u raspravu, a onda i fizičko nasilje sa radnicima Hitne pomoći. Situacija je tekla tako da se ambulantno vozilo našlo kod dvorane Paladoza, a onda je nervozni Vildoza navodno stao iza ambulantnih kola. Počeo je da blica i da ih požuruje, a navodno je i psovao ekipu Crvenog krsta. Italijanski mediji pišu da tu nije bio kraj, argentinsko-srpski par ponovo je naleteo na ambulantno
