Evroposlanici: Studenti zaslužuju nagradu Saharov, bore se za prave, evropske vrednosti

N1 Info pre 18 minuta  |  N1 Beograd
Evroposlanici: Studenti zaslužuju nagradu Saharov, bore se za prave, evropske vrednosti
Evroposlanici Irina Joveva i Helmut Brandšteter naveli su u videu objavljenom na mreži "X" da studenti zaslužuju nagradu Saharov, za koju su ušli u uži izbor, a koju dodeljuje Evropski parlament za slobodu misli. "Bore se za bolju budućnost, ne samo za sebe, već za sve nas, bore se za prave vrednosti – evropske vrednosti", poručila je Joveva. Joveva je kazala da se studenti bore za bolju budućnost i da će ih podržavati do pobede.
