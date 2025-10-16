Evroposlanici: Studenti zaslužuju nagradu Saharov, bore se za prave, evropske vrednosti
N1 Info pre 18 minuta | N1 Beograd
Evroposlanici Irina Joveva i Helmut Brandšteter naveli su u videu objavljenom na mreži "X" da studenti zaslužuju nagradu Saharov, za koju su ušli u uži izbor, a koju dodeljuje Evropski parlament za slobodu misli. "Bore se za bolju budućnost, ne samo za sebe, već za sve nas, bore se za prave vrednosti – evropske vrednosti", poručila je Joveva. Joveva je kazala da se studenti bore za bolju budućnost i da će ih podržavati do pobede. "Takođe smo veoma ponosni jer je