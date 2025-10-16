Studenti iz Srbije u užem izboru za prestižnu nagradu Saharov Evropskog parlamenta

Studenti iz Srbije našli su se u užem izboru za nagradu Saharov, koju dodeljuje Evropski parlament za slobodu misli, saopšteno je danas iz ove institucije.

Srpski studenti nalaze se u konkurenciji sa pritvorenim novinarima Adržejom Pocabutom iz Belorusije i Mzijom Amajlobeli iz Gruzije, kao i sa novinarima i humanitarnim radnicima iz Palestine i konfliktnih zona. Prema proceduri, Konferencija predsednika Evropskog parlamenta, koju čine predsednica Roberta Mecola i lideri političkih grupacija, u narednom koraku će izabrati laureata sa uže liste. Odluka o dobitniku biće saopštena 23. oktobra u Strazburu, tokom plenarnog