Srpski studenti u užem izboru za evropsku nagradu Saharov

NIN pre 5 sati  |  Beta
Srpski studenti u užem izboru za evropsku nagradu Saharov

Članovi odbora za spoljne poslove i odbora za razvoj Evropskog parlamenta izglasali su danas troje finalista za Nagradu Saharov za slobodu misli za 2025. među kojima su i studenti iz Srbije.

Srpske studente demonstrante za evropsku nagradu nominovala je grupa Obnovimo Evropu. Nagrada se dodeljuje od 1988. i nosi ime sovjetskog fizičara i disidenta Andreja Saharova (1921-1989). U užem izboru su i zatvoreni novinari Andžej Počobut iz Belousije i Mzija Amaglobeli iz Gruzije, kao i novinari i humanitarni radnici u konfliktnim područjima, koje predstavlja Palestinski novinarski sindikat, Crveni polumesec i UNRWA. Konferencija predsednika (koju čine
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

„Studenti iz Srbije zaslužuju nagradu Saharov, jer se bore za evropske vrednosti“: Evroposlanici o užem izboru za čuveno…

„Studenti iz Srbije zaslužuju nagradu Saharov, jer se bore za evropske vrednosti“: Evroposlanici o užem izboru za čuveno priznanje

Nova pre 44 minuta
Evroposlanici: Studenti zaslužuju nagradu Saharov, bore se za prave, evropske vrednosti

Evroposlanici: Studenti zaslužuju nagradu Saharov, bore se za prave, evropske vrednosti

N1 Info pre 1 sat
Sandro Goci: Srpski studenti svakodnevno pretvaraju evropske vrednosti u stvarnost

Sandro Goci: Srpski studenti svakodnevno pretvaraju evropske vrednosti u stvarnost

N1 Info pre 6 sati
Studenti iz Srbije u užem izboru za nagradu Saharov: Odluka tokom plenarnog zasedanja EP u Strazburu 23. oktobra

Studenti iz Srbije u užem izboru za nagradu Saharov: Odluka tokom plenarnog zasedanja EP u Strazburu 23. oktobra

Euronews pre 7 sati
Studenti iz Srbije u trci za prestižnu nagradu Saharov: Evropa ih vidi

Studenti iz Srbije u trci za prestižnu nagradu Saharov: Evropa ih vidi

Luftika pre 7 sati
Goci: Oduševljen sam što su studenti iz Srbije ušli u uži izbor za nagradu Saharov

Goci: Oduševljen sam što su studenti iz Srbije ušli u uži izbor za nagradu Saharov

Danas pre 7 sati
Studenti iz Srbije u užem izboru za prestižnu nagradu Saharov Evropskog parlamenta

Studenti iz Srbije u užem izboru za prestižnu nagradu Saharov Evropskog parlamenta

Rešetka pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaPalestinaGruzijaSindikatSrpska poslaIzboristudenti

Društvo, najnovije vesti »

Joveva i Brandšteter: Studenti iz Srbije zaslužuju nagradu Saharov

Joveva i Brandšteter: Studenti iz Srbije zaslužuju nagradu Saharov

Danas pre 1 sat
Supermen Bačulov u akciji

Supermen Bačulov u akciji

Danas pre 29 minuta
Gori nisko rastinje kod Rume: Vetar raznosi plamen na sve strane (video)

Gori nisko rastinje kod Rume: Vetar raznosi plamen na sve strane (video)

Blic pre 1 sat
Odvezane ruke policiji od Vidovdana: Od početka protesta nijedan policajac nije odgovarao za brutalnost

Odvezane ruke policiji od Vidovdana: Od početka protesta nijedan policajac nije odgovarao za brutalnost

Danas pre 1 sat
Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 83. kolu?

Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 83. kolu?

Danas pre 1 sat