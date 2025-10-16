Sandro Goci: Srpski studenti svakodnevno pretvaraju evropske vrednosti u stvarnost

Generalni sekretar Evropske demokratske partije Sandro Goci pozdravio je odluku da studentski pokret iz Srbije bude u užem izboru za nagradu Saharov za 2025, uz poruku da srpski studenti svakodnevno pretvaraju evropske vrednosti u stvarnost. "Oduševljen sam što je studentski pokret iz Srbije ušao u uži izbor za nagradu Saharov za 2025, nakon predloga koji je iznela grupa Obnovimo Evropu", kojoj u Evropskom parlamentu pripadaju i Evropske demokrate, rekao je Goci.