Vlada Francuske "preživela" prvo glasanje o poverenju

NIN pre 1 sat  |  FoNet
Vlada Francuske "preživela" prvo glasanje o poverenju

Francuski premijer Sebastijen Lekorni dobio je podršku danas u prvom od dva glasanja o poverenju, koja su inicirale stranke kranje desnice i krajnje levice.

Sebastijen Lekroni je dobio podršku Socijalističke partije zbog odluke da zamrzne penzionu reformu do 2027. godine i predsedničkih izbora, prenosi Frans 24. Poslanici su glasali o predlogu stranaka krajnje levice i Lekorni je dobio podršku 271 poslanika, dok je za predlog opozicije da obori vlast bilo potrebno 289 glasova. O predlogu stranke krajnje desnice, Nacionalnog okupljanja, za rušenje francuske vlade glasaće se uskoro.
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Francuska vlada preživela oba glasanja! Premijer Lekornu ostaje na funkciji, odbijeni predlozi ultralevice i ultradesnice…

Francuska vlada preživela oba glasanja! Premijer Lekornu ostaje na funkciji, odbijeni predlozi ultralevice i ultradesnice (foto)

Kurir pre 42 minuta
Francuski premijer preživeo dva glasanja o nepoverenju

Francuski premijer preživeo dva glasanja o nepoverenju

Nova pre 17 minuta
Lekorni ponovo na testu, a tek što je ponovo prihvatio funkciju: U francuskom parlamentu danas najavljena dva glasanja o…

Lekorni ponovo na testu, a tek što je ponovo prihvatio funkciju: U francuskom parlamentu danas najavljena dva glasanja o poverenju premijeru

Blic pre 7 minuta
Lorans: Francuska demokratija postala je iluzija

Lorans: Francuska demokratija postala je iluzija

Politika pre 2 minuta
Francuska vlada preživela prvo glasanje o poverenju, premijer zamrznuo penzione reforme

Francuska vlada preživela prvo glasanje o poverenju, premijer zamrznuo penzione reforme

N1 Info pre 1 sat
Lekornijeva vlada preživela i drugo glasanje o poverenju, Marin le Pen razočarana

Lekornijeva vlada preživela i drugo glasanje o poverenju, Marin le Pen razočarana

Blic pre 2 sata
Tesno: Francuska vlada na čelu sa Lekornijem jedva preživela prvo glasanje o poverenju

Tesno: Francuska vlada na čelu sa Lekornijem jedva preživela prvo glasanje o poverenju

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Predsednički izboriIzboriFrancuska

Svet, najnovije vesti »

Slučaj studentkinje Poljoprivrednog fakulteta: Šta znamo do sada

Slučaj studentkinje Poljoprivrednog fakulteta: Šta znamo do sada

BBC News pre 17 minuta
Putin: Zapad urušava svetsku energetsku strukturu

Putin: Zapad urušava svetsku energetsku strukturu

RTV pre 12 minuta
Venecuala na Trampovom putu: Da li će CIA pokušati da ukloni Madura?

Venecuala na Trampovom putu: Da li će CIA pokušati da ukloni Madura?

Danas pre 7 minuta
Orban: Evropa mora da pregovara sa Rusijom

Orban: Evropa mora da pregovara sa Rusijom

RTV pre 7 minuta
Netanjahu: Izrael će ostvariti sve ciljeve rata u Gazi

Netanjahu: Izrael će ostvariti sve ciljeve rata u Gazi

IndeksOnline pre 2 minuta