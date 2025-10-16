Vlada Francuske preživjela glasanja o povjerenju

Vlada francuskog premijera Sebastiena Lecornua preživjela je glasanja o povjerenju u Skupštini u četvrtak, prenio je Reuters.

Prijedlog za glasanje o nepovjerenju, koji je podnijelo krajnje desno Nacionalno okupljanje, podržalo je 144 članova parlamenta. Međutim, bilo je potrebno 289 glasova kako bi bio prihvaćen. Prijedlog krajnje ljevice o kojem se glasalo prije toga također nije prošao. Sebastien Lecornu, francuski premijer s najkraćim mandatom u modernom dobu prije nego što je prošle sedmice ponovno imenovan, suočio se s mogućnošću još kraćeg drugog mandata dok u utorak nije napravio